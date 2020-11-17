Apple создаст чехол для охлаждения iPhone

Американская компания Apple создаст чехол для iPhone с функцией охлаждения, сообщил портал Appleinsider.

Издание не объясняет принцип работы чехла, но отмечает, что он позволит смартфону не перегреваться и работать с более высокой скоростью. Прикрепляться к iPhone чехол будет с помощью магнитов.

Перегрев устройства может вызывать неполадки в работе системы. Он возникает, как правило, при выполнении тяжелых задач или использовании беспроводной зарядки. При перегревании могут пострадать металлические конструкции внутри iPhone, иногда они могут даже ослабляться.

Охлаждающий чехол уже был запатентован в США под названием «Умный корпус для портативного электронного устройства».