Россияне спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год

Около половины россиян (48%) предполагают, что в 2021 году курс доллара останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании Rambler Group, проводившей исследование ожиданий граждан от следующего года.

В опросе приняли участие почти 30 тыс. пользователей рунета. Население страны планирует меньше отдыхать и больше вкладываться в недвижимость в будущем году. При этом у четверти респондентов нет уверенности в том, что они смогут и тратить деньги, и копить.

Покупать недвижимость намерены 15% россиян. Приобретать бытовую технику и мебель собираются 13%. Около 9% участников опроса надеются вкладывать средства в развитие бизнеса, столько же людей заинтересованы в тратах на спорт, развлечения и уход за собой. Еще 7% россиян купят в 2021 году автомобили.

Четверть граждан планируют вкладывать деньги в иностранную валюту. При этом 27% респондентов ожидают, что доллар и евро превысят отметку в 100 рублей. Но 25% смотрят в будущее с оптимизмом: они рассчитывают, что доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85 рублей.