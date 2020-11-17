перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россияне спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год 19:59
mrthetrain/Unsplash Twitter запустил свой аналог сторис
Twitter запустил свой аналог сторис 18:30
Власти Москвы и Подмосковья выделят 2,7 млрд рублей на сборы для патриотичной молодежи 18:12
Госдума одобрила законопроект, позволяющий Путину и Медведеву нарушать Уголовный кодекс 17:40
Умер режиссер Роман Виктюк 17:08
Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на программы по сохранению окружающей среды
Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на программы по сохранению окружающей среды 16:59
adidas признали лучшей компанией из фешен-индустрии в вопросе соблюдения прав человека 16:59
Латиноамериканская супергероиня Чудо-девушка станет главным персонажем сериала от канала The CW 16:33
Россия попала на 76-е место в рейтинге процветания 16:15
Британский консул спас тонущую китайскую студентку. Он оказался единственным, кто прыгнул в реку 15:52
«Чердак» и «Самокат» подарят продуктовые наборы за хранение шин и велосипедов 15:50
Стена крепости в Дербенте разрушилась из‑за дождей
Стена крепости в Дербенте разрушилась из‑за дождей 15:12
В Кремле рассказали, как помогут артистам во время пандемии (никак) 14:59
«Республика» подала иск о банкротстве. Сеть книжных не справилась с падением продаж на фоне COVID-19 14:40
На Аляске самолет насмерть сбил медведя при посадке 13:58
Московским старшеклассникам продлили дистанционное обучение на две недели 13:15
Twitter назначил главой службы безопасности одного из самых известных хакеров
Twitter назначил главой службы безопасности одного из самых известных хакеров 13:14
Jager Music Awards пройдет онлайн — в формате документально-художественного фильма 12:34
Генпрокуратура Беларуси потребовала у Польши арестовать основателей телеграм-канала «Нехта» 12:11
«Чему мы учим детей»: вопросы детского образования обсудят на дискуссии от Политеха и ЦДП 12:02
Отключить рекламу

Россияне спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Около половины россиян (48%) предполагают, что в 2021 году курс доллара останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании Rambler Group, проводившей исследование ожиданий граждан от следующего года.

В опросе приняли участие почти 30 тыс. пользователей рунета. Население страны планирует меньше отдыхать и больше вкладываться в недвижимость в будущем году. При этом у четверти респондентов нет уверенности в том, что они смогут и тратить деньги, и копить.

Покупать недвижимость намерены 15% россиян. Приобретать бытовую технику и мебель собираются 13%. Около 9% участников опроса надеются вкладывать средства в развитие бизнеса, столько же людей заинтересованы в тратах на спорт, развлечения и уход за собой. Еще 7% россиян купят в 2021 году автомобили.

Четверть граждан планируют вкладывать деньги в иностранную валюту. При этом 27% респондентов ожидают, что доллар и евро превысят отметку в 100 рублей. Но 25% смотрят в будущее с оптимизмом: они рассчитывают, что доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85 рублей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Рамблер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить