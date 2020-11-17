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Власти Москвы и Подмосковья выделят 2,7 млрд рублей на сборы для патриотичной молодежи

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:12

Правительство Москвы выделит 900 млн рублей на проведение военных сборов для военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Субсидию суммой около 450 млн рублей будут выделять два года подряд: в 2022 и 2023 годах. Как следует из проекта столичного бюджета, деньги уйдут молодежному центру «Авангард» на проведение военных сборов для школьников в парке «Патриот».

В тексте проекта и пояснительной записке к нему не указывается получатель субсидии. Как уточняют «Открытые медиа», «Авангард» — единственный центр военно-патриотического воспитания, который есть в московском регионе.

Деньги на проведение сборов также перечислит Московская область: об этом говорится в проекте бюджета региона. Так, «Авангарду» выделят имущественный взнос суммой 436 млн рублей в 2021 году и по 461 млн рублей в следующие два года.

Таким образом, отмечают «Открытые медиа», на военные сборы для школьников, которые «Авангард» проводит в парке «Патриот», в общей сложности выделят 2,7 млрд рублей.

Строительство «Патриота» также спонсировали власти Москвы и Подмосковья. Из бюджета каждого региона в него вложили по 2 млрд рублей, а участок в 28 гектаров выделило Министерство обороны. Учредителями «Авангарда» стали московский департамент образования Министерство образования Подмосковья.

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