Госдума одобрила законопроект, позволяющий Путину и Медведеву нарушать Уголовный кодекс

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, экс-президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Поправки убирают «указание на сроки совершения противоправных деяний».

Сегодняшние законы запрещают заводить уголовные или административные дела на бывшего главу государства из‑за деяний, совершенных им на посту президента (за это его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть).

Законопроект предполагает, что экс-лидера страны можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, поправки усложняют процедуру лишения неприкосновенности.

При этом в Госдуме нашлись и те, кто не поддержал принятие соответствующего законопроекта: против поправок проголосовали 37 депутатов КПРФ. Полпред президента России в Госдуме Гарри Минх раскритиковал парламентариев и предложим им сложить свои полномочия, если они не согласны с изменениями Конституции.

«Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», — заявил Минх.