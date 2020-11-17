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adidas признали лучшей компанией из фешен-индустрии в вопросе соблюдения прав человека

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:59

Компания adidas заняла первое место в рейтинге по соблюдению прав человека среди представителей модной индустрии. Список составила международная организация World Benchmarking Alliance (WBA).

В ходе оценки adidas набрала 23 из 26 возможных баллов. Высокий показатель также продемонстрировали бренд Marks & Spencer, компания Fast Retailing (владеет Uniqlo) и Gap Inc. Наихудшая оценка оказалась у Prada, Capri Holdings и Salvatore Ferragamo — меньше 5 пунктов. Средний балл среди фешен-компаний составил всего 9.

Для оценки политики компаний WBA использовала публично доступную информацию. Также организация брала во внимание официальные ответы на обвинения в нарушениях прав сотрудников.

Общая эффективность соблюдения прав людей оценивалась по трем направлениям: «корпоративные обязательства и политические обязательства», «обеспечение уважения и должной осмотрительности в области прав человека» и «средства правовой защиты и механизмы рассмотрения жалоб».

В WBA отметили, что в целом 81% компаний озвучивают обязательства по соблюдению прав человека, однако менее 50% следуют жестким международным стандартам в этой области.

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