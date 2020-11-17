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Россия попала на 76-е место в рейтинге процветания

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:15

Россия заняла 76-е место в ежегодном рейтинге процветания, который измеряет уровень благополучия стран. Результаты исследования опубликованы на сайте британской некоммерческой организации Legatum Institute.

При составлении списка специалисты учитывают критерии, среди которых — развитие экономики, среды для предпринимательства, образования и здравоохранения. Кроме того, оценивается эффективность госуправления, уровень безопасности и личной свободы граждан, качество социальных связей в обществе и поддержания окружающей среды. В прошлом году, согласно совокупности этих условий, Россия заняла 74-ю строчку.

В 2018 году РФ заняла 96-е место, в 2017-м — 99-е, а в 2007-м — только 108-е. Примечательно, что в 2014 году Россия была на 68-й позиции. Самый высокий балл в 2020 году страна получила за образование — 82,5 из 100, а в пункте «Условия жизни» — 81,5 баллов. Хуже всего обстоят дела с личными свободами — всего 32,2 балла.

В топ-10 попали Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия и Люксембург. В списке из 176 стран в самом низу оказались Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Йемен, Чад, Сомали, Афганистан, Конго, Эритрея, Судан и Сирия.

Непосредственно впереди России находятся Кабо-Верде, Колумбия, Вьетнам и Доминиканская Республика. Чуть хуже, чем у РФ, в плане процветания дела обстоят у Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Молдавии и Суринама.

Ранее Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров — в стране их насчитали 114 человек. Первое место заняли США (788 миллиардеров), второе — Китай (342 миллиардера), третье — Германия (143 миллиардера). На одну строчку ниже России оказалась Швейцария (100 миллиардеров).

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