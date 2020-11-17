Британский консул спас тонущую китайскую студентку. Он оказался единственным, кто прыгнул в реку

Событие произошло в субботу, 14 ноября, в городе Чунцин. На одном из популярных туристических маршрутов 24-летняя китайская студентка поскользнулась на камне и упала в реку. Девушку начало уносить быстрым течением, но окружающие только кричали, никто не попытался спрыгнуть в воду.

Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон спас тонущую в реке девушку. В этот момент рядом находились десятки людей, но он оказался единственным, кто пришел ей на помощь. Ролик со спасением, снятый очевидцами, обрел вирусную популярность и сделал мужчину героем местных соцсетей.

«Мы все безмерно гордимся нашим Генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном, который в субботу нырнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку»

Спасателем стал 61-летний Эллисон — он подплыл к потерявшей сознание девушке и перевернул ее лицом вверх. Затем им кинули спасательные круги и вытащили на берег.

«Она была без сознания, не дышала, и первое время я боялся худшего, — рассказал консул. — Но когда мы доплыли до берега, дыхание к ней вернулось».

В китайских соцсетях многие назвали Эллисона героем и «дядюшкой». Героическим этот поступок назвал и представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, а посол Китая в Великобритании Ли Сяоминь, в свою очередь, заявил, что «этот акт героизма и доброты не будет забыт и окажется вписан в историю китайско-британской дружбы».

Отношения между Китаем и Великобританией резко ухудшились за последний год, напоминает The Guardian. Это произошло на фоне вопросов о Гонконге, компании Huawei и коронавирусе.