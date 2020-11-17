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Стена крепости в Дербенте разрушилась из‑за дождей

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:12

В Дербенте обрушилась часть южной крепостной стены рядом с воротами Орта-капы. Об этом сообщил в инстаграме временно исполняющий обязанности главы города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, мэрия несколько лет просила различные инстанции провести реконструкцию аварийной части объекта. Он объяснил, что привести стену в порядок своими силами мэрия не может, потому что это зона ответственности Минкультуры России.

«Если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям. Хорошо, что люди не пострадали», — написал Пирмагомедов.

Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков рассказал, что трещины в стене заметили еще два месяца назад. Они появились сразу после реставрации, которую провели перед юбилеем Дербента. После обследования разрушившегося объекта было решено срочно провести ремонт, и требуемые документы отправили в Минкульт. Чесноков отметил, что сейчас на восстановительные работы идет поиск средств.

Стены крепости возводились с VI по XIX век. В последний раз их ремонтировали в 1877 году, когда в городе было объявлено военное положение. В 2003 году объект включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее сохранившийся памятник древнеперсидского зодчества.

В 2018 году в «Яндекс.Картах» появились панорамы Махачкалы, Дербента, Каспийска, Избербаша и некоторых других городов Дагестана. Пользователи могут посмотреть виды на Каспийское море, «пройтись» по крепостям и рассмотреть стадион «Анжи».

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