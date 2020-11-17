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На Аляске самолет насмерть сбил медведя при посадке

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:58

На Аляске самолет Boeing 737–700 при посадке в аэропорту Якутат случайно насмерть сбил бурого медведя. Об этом сообщает CNN.

Рейс под номером 66 прилетал из Кордовы. При посадке экипаж увидел двух медведей, которые пересекали взлетно-посадочную полосу. Как рассказали в компании Alaska Airlines, нос самолета не задел животных, однако капитан воздушного суда почувствовал толчок в левой части самолета, когда звери проходили под ним. После этого, во время поворота «Боинга» на стоянку, пилоты заметили лежащего на взлетно-посадочной полосе медведя.

Как отмечается в заявлении Alaska Airlines, в результате столкновения с медведем самолет повредил левый двигатель. На борту самолет находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

Как рассказал представитель Дептранса Аляски Сэм Дапцевич, бригада техобслуживания перенесла тушу медведя на склад. Заниматься ее утилизацией будет Департамент рыбы и дичи Аляски.

По словам Дапцевича, подобные столкновения случаются очень редко. «Я на Аляске всю свою жизнь, и у нас случалось, что из‑за самолетов погибали птицы и других животные… Но это первый случай, чтобы умер медведь», — заявил он.

Сотрудники аэропорта ранее видели в этом районе двух медведей. Тогда их приняли за медведицу и детеныша. По словам Дапцевича, в день инцидента во время уборки снега диких животных не видели. Сейчас аэропорт частично огорожен.

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