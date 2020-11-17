Московским старшеклассникам продлили дистанционное обучение на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов еще на две недели. Об этом говорится в блоге градоначальника.

Московская администрация приняла решение продлить дистанционку для старшеклассников, потому что количество случаев заражения продолжает расти, отметил мэр. По его словам, за прошлую неделю, с 9 по 15 ноября, было выявлено 41 тыс. заболевших COVID-19 у москвичей, что в полтора раза больше, чем в начале октября.

При этом, уточнил Собянин, число заболевших старшеклассников стабильное — 1500–2200 случаев в неделю. То же самое касается и пожилых людей, которые находятся в группе риска, — 5000–6000 случаев в неделю. Это, уверен мэр, доказывает эффективность удаленки.