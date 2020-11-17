Церемония Jager Music Awards в этом году состоится онлайн — в формате премьеры документально-художественного фильма. Об этом «Афише Daily» сообщили представители премии.

Мероприятие пройдет 18 ноября в 20.00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Jager Music Awards.

Как отмечают организаторы, подобная «перегруппировка сил в новые творческие каналы» стала реакцией музыкального сообщества на пандемию коронавируса. Седьмой церемонии JMA пришлось столкнуться с новыми вызовами, и организаторы называют ее «фантасмагорическим путешествием по разным реальностям».