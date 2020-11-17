Церемония Jager Music Awards в этом году состоится онлайн — в формате премьеры документально-художественного фильма. Об этом «Афише Daily» сообщили представители премии.
Мероприятие пройдет 18 ноября в 20.00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Jager Music Awards.
Как отмечают организаторы, подобная «перегруппировка сил в новые творческие каналы» стала реакцией музыкального сообщества на пандемию коронавируса. Седьмой церемонии JMA пришлось столкнуться с новыми вызовами, и организаторы называют ее «фантасмагорическим путешествием по разным реальностям».
«Прогулки по пустынному полю и виражи на вертолете, отснятый на пленку сет в андеграундных экстерьерах или акустический гиг в квартире как главной локации — 2020: каждая из историй нового кинофильма погружает зрителя в собственную смысловую атмосферу», — говорится в сообщении Jager Music Awards.
В программе — концерты, интервью и кинодокументалистика. В церемонии примут участие «Сестры», Монеточка, Хаски, Kedr Livanskiy, «Пасош»/«Увула», Недры, Kate NV, Ушко/Moa Pillar. Зрители смогут увидеть номинантов Jager Music Awards, молодых креаторов и будущих обладателей премий Young Blood из России, Беларуси и Казахстана, ключевые лица сцены и лидеров независимой музыки.
Куратором и режиссером церемонии стала видеокоманда Ataka51. Ранее она сняла ютьюб-мокьюментари «Люцифер». «Это фильм-повествование, в чьих ежедневных сюжетах ведутся разговоры о вечности», — описывают организаторы работу команды над церемонией.