Генпрокуратура Беларуси потребовала у Польши арестовать основателей телеграм-канала «Нехта»

Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к Минюсту Польши с просьбой арестовать основателей телеграм-канала «Нехта» Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА «Новости».

В генпрокуратуре заявили, что Путило и Протасевич находятся в Варшаве. В Минске их объявили в розыск. Если представители Польши арестуют и выдадут Беларуси авторов «Нехта», обоих привлекут к уголовной ответственности.

Минское управление Следственного комитета вменяет Степану Путило и Роману Протасевичу 293-ю (организация массовых беспорядков), 342-ю (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130-ю статьи Уголовного кодекса (разжигание социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности). Правоохранители нашли в публикациях «Нехта» призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам и координации несанкционированных массовых мероприятий.