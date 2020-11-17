«Чему мы учим детей»: вопросы детского образования обсудят на дискуссии от Политеха и ЦДП

18 ноября состоится дискуссия «Чему мы учим детей — и чему их действительно стоит учить?», организанная Политехническим музеем вместе с Цифровым деловым пространством. Об этом «Афише Daily» рассказали представители дискуссии.

В мероприятии приняли участие автор «Фиксиков» Георгий Васильев, основатель Международной школы программирования и математики «Алгоритмика» Андрей Лобанов, директор «Новой школы» Кирилл Медведев, тележурналист и продюсер Ирина Муромцева.

Они поговорят о современном образовании и его перспективах. Модератором встречи станет член управляющей команды Европейской гимназии, журналистка и приглашенный преподаватель Института исследования образования НИУ ВШЭ Наргиз Асадова.