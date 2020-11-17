Ковидло, голомордые и гречкохайп. Лингвисты перечислили слова, появившиеся в пандемию

Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании назвали слова, которые появились в период пандемии коронаируса. Об этом сообщает ТАСС.

Языки четырех стран пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими нынешнюю глобальную ситуацию. Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева пояснила, что лингвистическая игра помогает людям адаптироваться к трудному периоду в жизни общества.

«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)», — рассказали в университете.

В обиход вошли слова, описывающие людей, которые проявляют себя определенным образом во время пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые (люди, которые не носят защитные маски).

Жители Финляндии придумали десятки слов с первой частью korona, например, koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией) и koronatuki (господдержка для фирм и организаций). В Швеции начали использовать слова coronasjuk или coronadrabbad (больной/пораженный «короной»), coronaavstand (расстояние при общении в период пандемии, социальная дистанция) и coronaoffer (жертва COVID-19).

Профессор Гранадского университета Рафаэля Гусмана Тирадоа рассказал, что испанцы придумали неологизмы coronials («корониалы», то есть, поколение, которое рождается во время карантина), al confinamiento (увеличение массы тела из‑за недостатка физических нагрузок), balconazis («балкононаци» — люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице). Кроме того, жители страны использвуют слова infodemia и desinfodemia, то есть слова, которыми ругают СМИ за запугивание читателей постоянным потоком материалов о COVID-19.

Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина назвал слова 2020 года — ими стали «самоизоляция» и «обнуление». 10 ноября слово года объявил словарь Collins. Им стал «локдаун». Создатели справочника считают, что его социальные последствия более значимы, чем сам коронавирус.