В России за сутки выявили 22 410 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 360 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях, Республике Коми.