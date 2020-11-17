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В России за сутки выявили 22 410 случаев коронавируса. Число смертей — рекордное

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:40

В России за сутки выявили 22  410 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 360 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях, Республике Коми.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 971 013. За последние сутки вылечились 22 055 человек, за все время — 1,47 млн. За сутки умерли 442 пациента — это рекордный показатель за время пандемии. За все время от коронавируса скончался 33 931 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 55 млн человек, 1,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,2 млн). Далее Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн) и Франция (2 млн).

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