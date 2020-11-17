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«Это грязная мешанина»: Энтони Берджесс не хотел, чтобы люди читали «Заводной апельсин»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:32

Английский писатель Энтони Берджесс, известный сатирической утопией «Заводной апельсин», не хотел, чтобы люди читали его самое популярное произведение. Об этом сообщил Dazed со ссылкой на обнаруженные недавно стихи Берджесса.

Неопубликованные ранее стихи писателя были найдены в Международном фонде Энтони Берджесса в Манчестере. Среди них обнаружили сонет, написанный для Emery Collegiate Institute — общеобразовательной школы для взрослых в канадском городе Торонто. В этом стихотворении Берджесс призывает студентов не читать «Заводной апельсин».

«Совет: не читайте «Заводной апельсин» — это грязная мешанина из выдуманных слов, которые кусаются, колотят и кровоточат. Я писал книги и получше… Так же, как и другие люди, несомненно. Читайте «Гамлета», Шелли, Китса, «Доктора Живаго», — написал Берджесс.

Также писатель ссылается на свой самый известный роман в другом стихотворении — «Очерке о цензуре», написанном в 1989 году.

«Книга опасна, книга может убить. Это текст, над которым я размышляю каждый день, и, куря, неугомонный, удивляюсь, почему я решил продать свою душу за тридцать лет прозы. Запрещенный в Малайзии, сожженный в Арканзасе, оскорбительный для закона африканеров… Кого я убил? Кого обидел? Спрашиваю я, размышляя о том, что единственная задача писателя — не проповедовать и не пророчествовать, а угождать», — говорит он.

«Берджесс всегда хотел прославиться как поэт. Одним из его занятий было тайное включение стихов в свои романы. Вы находите персонажа, который является поэтом, которые напишет или прочитает стихотворение. В сборнике стихов мы видим, что поэзия была в основе его писательских амбиций», — объясняет слова писателя его биограф Эндрю Бисвелл.

«Заводной апельсин» был опубликован в 1962 году. Роман рассказывает о подростке Алексе, попадающем в тюрьму, ставшем жертвой жестоких экспериментов и столкнувшегося затем со всеми людьми, кому он сам причинил вред. Писатель называл книгу «трудом, насквозь пропитанным болью». В 1971 году Стэнли Кубрик снял экранизацию романа.

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