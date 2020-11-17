В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента занятости населения Минтруда России Михаила Кирсанова.

По его словам, сейчас «потихоньку» количество получателей пособий уменьшается. Однако год Кирсанов назвал «не самым простым», отметив, что, тем не менее, удалось обеспечить поддержку всем потерявшим работу.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что в центры занятости в 2020 году обращался каждый пятый безработный. Раньше — каждый третий. При этом в ряде регионов за поддержкой обратились больше граждан, чем были официально уволены.

На рост обращений, по мнению Котякова, повлияло увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 130 рублей. По последним данным Росстата, в сентябре общее число безработных россиян составило 4,8 млн человек.