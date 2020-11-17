перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз 2:33
Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников 2:13
ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок 1:38
«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера» 1:00
Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США Вчера в 23:31
Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция» Вчера в 22:33
Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле» Вчера в 22:04
Hulu/YouTube Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine Вчера в 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 Вчера в 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» Вчера в 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
В Петербурге закрыли кафе Zoom из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста Вчера в 20:12
Navalny/Instagram Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ
Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ Вчера в 19:13
Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда Вчера в 18:41
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет Вчера в 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд Вчера в 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям Вчера в 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном Вчера в 17:12
National Cancer Institute/Unsplash Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело
Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело Вчера в 17:02
Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку Вчера в 16:24
Отключить рекламу

В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:33

В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента занятости населения Минтруда России Михаила Кирсанова.

По его словам, сейчас «потихоньку» количество получателей пособий уменьшается. Однако год Кирсанов назвал «не самым простым», отметив, что, тем не менее, удалось обеспечить поддержку всем потерявшим работу.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что в центры занятости в 2020 году обращался каждый пятый безработный. Раньше — каждый третий. При этом в ряде регионов за поддержкой обратились больше граждан, чем были официально уволены.

На рост обращений, по мнению Котякова, повлияло увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 130 рублей. По последним данным Росстата, в сентябре общее число безработных россиян составило 4,8 млн человек.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Дичь
Девушка и маньяк меняются телами в новом убойном слэшере режиссера «Счастливого дня смерти»
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
юмор
«Стендап лайнап»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить