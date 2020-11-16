Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США. Документы были опубликованы на сайте госкорпорации к 50-летию запуска на Луну первого в мире планетохода, который состоялся 17 ноября 1970 года.

Среди новых данных о «космической гонке» оказалась стенограмма разговора министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и главного конструктора КБ имени Лавочкина Георгия Бабакина в мае 1969 года. В нем Афанасьев отметил, что у запуска советской автоматической станции Е-8 на Луну — исключительное значение.