Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США. Документы были опубликованы на сайте госкорпорации к 50-летию запуска на Луну первого в мире планетохода, который состоялся 17 ноября 1970 года.
Среди новых данных о «космической гонке» оказалась стенограмма разговора министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и главного конструктора КБ имени Лавочкина Георгия Бабакина в мае 1969 года. В нем Афанасьев отметил, что у запуска советской автоматической станции Е-8 на Луну — исключительное значение.
«Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор», — добавил министр.
Межпланетная станция «Луна-17» отправилась к спутнику Земли в 1970 году, через год после высадки на Луне американского модуля корабля «Аполлон-11» и астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина 20 июля 1969 года.
«Луна-17» стала первым в мире планеходом, работающим на поверхности другого небесного тела. За 300 дней на Луне аппарат обследовал 80 тыс. квадратных метров и сделал более 200 панорамных и около 20 тыс. обычных снимков.