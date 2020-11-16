Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция»

Vladey проведет 21 ноября арт-аукцион «Любовь и коррупция». На нем можно будет купить работы участников 1-й и 2-й Триеннале современного российского искусства, организованных музеем «Гараж». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Начнутся торги в 15.00 по московскому времени, принять в них участие можно будет онлайн или по телефону. Все лоты стартуют с цены 100 евро. Зарегистрироваться и посмотреть каталог можно будет здесь.

«Коррупция и любовь» — неофициальный слоган 2-й триеннале, в котором отражается концепция выставки: работы для нее выбирали участники 1-й триеннале, руководствуясь личными отношениями и собственной выгодой.

В августе Vladey организовал благотворительный аукцион, на котором были представлены работы белорусских художников.