В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19

Студентов Горного университета в Петербурге просят подписать дополнительное соглашение, которое запрещает участвовать в организациях, подрывающих конституционный строй. Об этом пишет «Ротонда» со ссылкой на одного из учащихся.

Студенты обязаны «не принимать участия в деятельности организаций, запрещенных в Российской Федерации, политических партий, религиозных организаций (объединений) и прочих образований и организаций, деятельность которых направлена на подрыв конституционного строя», сказано в документе.

При этом пресс-секретарь университета Сергей Чернядьев говорит, что соглашение продиктовано заботой о здоровье студентов и призвано не допустить их участия в митингах.

«Часть людей уезжают (из Петербурга в родные регионы — Прим. ред.), испугавшись пандемии, и начинают принимать там участие в митингах, демонстрациях и прочее. И естественно, мы против этого, потому что они там могут поймать коронавирус», — поясняет он.

«Ротонда» отмечает, что в дополнительном соглашении нет ни слова о запрете на участия в публичных мероприятиях. Кроме того, запрещенные организации и организации, направленные на подрыв конституционного строя, идут в документе через запятую, хотя, по сути, и те, и другие определяются судом и входят в один и тот же список запрещенных.

Однако Чернядьев, по всей видимости, понимает последние в более расширенном толковании, как «антирпавительтсвенные», и считает, что студент должен сам понимать, каких компаний ему следует избегать.

«Если он идет и изготавливает бомбу в какой‑то организации, но их (эту организацию) еще не поймали, то соответственно он, наверное, сам себе думает, что это за организация такая. Он что, дурачок, что ли, студент? Он что, не понимает, что, если он пришел в организацию, которая направлена на подрыв строя, что дальше будет с ним? Она со временем будет признана (запрещенной)!», — объяснил пресс-секретарь вуза.