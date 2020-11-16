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Новости
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня 20:37 Дайджест
В Петербурге закрыли кафе Zoom из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста 20:12
Navalny/Instagram Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ
Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ 19:13
Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда 18:41
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном 17:12
National Cancer Institute/Unsplash Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело
Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело 17:02
Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку 16:24
Moderna оценила эффективность вакцины от COVID-19 на 95%. Пока это наивысшая оценка среди разработок 16:17
Мавзолей Ленина закроют на карантин 15:48
На ютьюбе прошла онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» о преследованиях геев 15:45
misha_marker/Instagram Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др»
Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др» 15:22
«Яндекс» и Русское географическое общество научат школьников картографии 14:57
Алена Долецкая расскажет о красоте и принятии себя в рамках онлайн-курса «Жить (не) страшно» 14:51
Mail.ru Group запустила бета-тест облачного сервиса для игр 14:05
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Дайджест

Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

В России выявили 22 778 новых случаев коронавируса — это новый рекорд. Из‑за роста заболеваемости Бурятия первая из российских регионов ввела повторный локдаун.

Американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 на 94%. Пока это лучший показатель среди препаратов.

Правозащитники насчитали более тысячи задержанных на митингах в Беларуси, прошедших накануне. Больше всего задержаний было в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно.

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова. Он просит признать заявления о его сотрудничестве с ЦРУ ложью и опубликовать опровержение на сайте администрации президента.

Законопроекты об изъятии детей из семьи отозваны из Госдумы на доработку. Часть поправок запрещала трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей.

Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФСБ задержала директора алтайского экологического фонда Эрмена Суркашева. Он вместе с неназванным московским бизнесменом охотился на краснокнижных баранов.

Московский бар «Ровесник» закроется на неопределенный срок по решению суда. Сооснователь заведения намерен обжаловать это.

SpaceX успешно запустила первую регулярную миссию в рамках контракта с НАСА. Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек должен пристыковаться к МКС ранним утром вторника (по московскому времени).

Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards. Лучшей комедией признана «Будка поцелуев-2», лучшим экшен-фильмом — «Мулан», других лауреатов смотрите здесь.

Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях обещают крутые сюжетные повороты относительно матери Морти и ее клона — Космической Бет.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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