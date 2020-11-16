Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня

В России выявили 22 778 новых случаев коронавируса — это новый рекорд. Из‑за роста заболеваемости Бурятия первая из российских регионов ввела повторный локдаун.

Американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 на 94%. Пока это лучший показатель среди препаратов.

Правозащитники насчитали более тысячи задержанных на митингах в Беларуси, прошедших накануне. Больше всего задержаний было в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно.

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова. Он просит признать заявления о его сотрудничестве с ЦРУ ложью и опубликовать опровержение на сайте администрации президента.

Законопроекты об изъятии детей из семьи отозваны из Госдумы на доработку. Часть поправок запрещала трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей.

Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФСБ задержала директора алтайского экологического фонда Эрмена Суркашева. Он вместе с неназванным московским бизнесменом охотился на краснокнижных баранов.

Московский бар «Ровесник» закроется на неопределенный срок по решению суда. Сооснователь заведения намерен обжаловать это.

SpaceX успешно запустила первую регулярную миссию в рамках контракта с НАСА. Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек должен пристыковаться к МКС ранним утром вторника (по московскому времени).

Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards. Лучшей комедией признана «Будка поцелуев-2», лучшим экшен-фильмом — «Мулан», других лауреатов смотрите здесь.

Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях обещают крутые сюжетные повороты относительно матери Морти и ее клона — Космической Бет.