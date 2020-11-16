В Петербурге закрыли Zoom café из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста

В Петербурге по требованию Роспотребнадзора закрыли Zoom cafe. Это произошло после жалобы анти-ЛГБТ активиста Тимура Булатова, сообщила «Фонтанка».

Мужчина перепутал кафе с онлайн-сервисом Zoom и решил, что в заведении проводят ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Активист попросил полицию проверить, не участвуют ли в мероприятиях несовершеннолетние.

Полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора устроили в кафе проверку, в ходе нее они не обнаружили представителей кинофестиваля, но зафиксировали отсутствие в заведении деззинфекторов и обеззараживателей воздуха.

Также посетители кафе не носили маски. Из‑за этого Роспотребнадзор приостановил работу Zoom cafe. По словам владельца заведения Павла Штейнлухта, сотрудники неоднократно просили посетителей соблюдать правила, но собравшиеся в тот день люди их не слушали.

Штейнлухт подозревает, что посетители кафе в тот день были подосланы кем‑то. Он утверждает, что, расплачиваясь, люди говорили, что «им дали только 500 рублей», а за одного из посетителей «доплату по счету произвел сотрудник полиции».

Ранее кинофестиваль «Бок о бок» перенесли в онлайн после того, как Роспотребнадзор и сотрудники полиции сначала сорвали открытие смотра, а затем опечатали здание, где должна были проходить кинопоказы.