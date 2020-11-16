Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет

Сценаристы «Рика и Морти» уже работают над седьмым сезоном сериала. Об этом сказал автор шоу Дэн Хармон, выступая на онлайн-фестивале Adult Swim Festival 2020.

Соавтор «Рика и Морти» отметил, что и сам не помнит, над каким сезоном в данный момент ведут работу они с Джастином Ройландом.

«Мы, кажется в данный момент работаем над седьмым сезоном, даже не могу уследить. Сам не знаю, спойлерю пятый или шестой сезон», — сказал Хармон во время трансляции.

Он отметил, что в будущих сезонах зрителей ждут «крутые» сюжетные повороты относительно матери Морти Бет и ее клона. Космическая Бет появилась в четвертом сезоне, и так и осталось неясно, оригинал это или клон. По словам Хармона, она еще вернется на экраны и не является проходным персонажем.

Когда стоит ждать новые серии, Хармон не сказал. Он также не стал комментировать другие сюжетные подробности будущих сезонов.