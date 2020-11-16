В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд

В Тюмени утром 16 ноября водитель маршрутки высадил 11-летнего школьника из салона на мороз из‑за того, что у ребенка не хватило денег на проезд на транспортной карте. Об этом пишет 72.ru.

По информации издания, родители мальчика подали заявление в полицию.

«Сегодня утром моего 11-летнего сына выкинул водитель из 57-й маршрутки через полторы остановки на проезжую часть, пока стоял в пробке. А все потому, что у ребенка не оказалось достаточно денег на транспортной карте. По данному факту написано заявление в отделение полиции», — рассказал 72.ru отец ребенка Алексей Усов.

Информацию об инциденте подтвердили и в пресс-службе городского УМВД. На данный момент проводится проверка, а также устанавливается личность водителя.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня утром в Тюмени было –17 градусов.