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Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям

Семён Гудошников
Сегодня в 17:32

С 22 ноября по 27 декабря московские художники вместе с правозащитниками проведут благотворительный аукцион «Выручай» в поддержку людей, осужденных по делам о наркотиках. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На аукционе будут представлены работы более 30 российских художников, включая Павла Пепперштейна, Пахома, Артема Лоскутова, группировки ZIP, Яны Сметаниной и многих других (полный список можно посмотреть здесь).

Из‑за запрета массовых мероприятий в Москве «Выручай» будет проходить онлайн на странице проекта в фейсбуке. Первые торги состоятся 22 ноября, с 10.00 до 20.00, в дальнейшем аукционы будут проходить каждые пятницу и воскресенье. На них будут разыгрываться по четыре-пять лотов в порядке, соответствующем каталогу.

До 13 декабря все лоты можно посмотреть в пространстве инклюзивного культурного центра «Тверская 15». Для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Половина вырученных средств пойдет в Фонд имени Андрея Рылькова и порталу правовой помощи hand-help.ru. Они закупят одежду, лекарства и продукты осужденным по наркотическим статьям, а также помогут составить жалобы для пересмотра приговоров, оказания медпомощи и получения компенсации за бесчеловечные условия содержания.

Сейчас по статье 228 УК отбывают наказание более 120 тыс. человек — это около четверти всех заключенных в стране. Большинство из них — молодые люди в возрасте до 30 лет. Правозащитники отмечают, что осужденные по наркотическим статьям входят в одну из самых отвергаемых обществом групп и зачастую страдают от чрезмерно строгого наказания.

Прошлым летом депутаты Госдумы предлагали смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. В правительстве инициативу не поддержали. Сейчас за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (без сбыта) россиянам грозит до 10 лет лишения свободы.

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