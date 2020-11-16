перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном 17:12
National Cancer Institute/Unsplash Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело
Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело 17:02
Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку 16:24
Moderna оценила эффективность вакцины от COVID-19 на 95%. Пока это наивысшая оценка среди разработок 16:17
Мавзолей Ленина закроют на карантин 15:48
На ютьюбе прошла онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» о преследованиях геев 15:45
misha_marker/Instagram Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др»
Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др» 15:22
«Яндекс» и Русское географическое общество научат школьников картографии 14:57
Алена Долецкая расскажет о красоте и принятии себя в рамках онлайн-курса «Жить (не) страшно» 14:51
Mail.ru Group запустила бета-тест облачного сервиса для игр 14:05
Директор экофонда на Алтае охотился на краснокнижного барана. Его задержала ФСБ 13:51
Wikimedia Commons На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду
На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду 13:01
Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов 12:45
В Италии нашли антитела к коронавирусу в образце крови, взятом в сентябре 2019 года 12:31
Фестиваль Context. Diana Vishneva покажет онлайн-премьеру балета «Шахерезада» 12:04
У водителей автобусов появится браслет, который поможет им не уснуть за рулем 11:58
therock/instagram Дуэйн Джонсон так раскачался, что на съемках не влез в «порше». Пришлось переснимать сцену
Дуэйн Джонсон так раскачался, что на съемках не влез в «порше». Пришлось переснимать сцену 11:19
Отключить рекламу

Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:12

Москомархитектура одобрила строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» на юго-западе столицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Офис будет построен в Гагаринском районе, на улице Косыгина, на месте гостиницы «Корстон». Демонтаж здания начнется в конце 2020 года, а стройка штаб-квартиры — после получения всех необходимых документов.

Комплекс будет представлять собой три крыла, объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей и общественным пространством. «Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

1 из 4
2 из 4
4 из 4

В офисе будет терраса на крыше, а для сотрудников откроют кофейни, спортивные залы и бассейн. Также в нем предусмотрены два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей «Яндекса».

Кампус штаб-квартиры станет общественным пространством, где жителям района позволят заниматься спортом или гулять с детьми. Также компания благоустроит соседнюю территорию: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк.

Проект новой штаб-квартиры «Яндекс» представил в июне 2020 года. Здание спроектировало лондонское бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро APEX и RTDA.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Правительство Москвы
РБК
Люди
Сергей Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить