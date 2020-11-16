Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном

Москомархитектура одобрила строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» на юго-западе столицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Офис будет построен в Гагаринском районе, на улице Косыгина, на месте гостиницы «Корстон». Демонтаж здания начнется в конце 2020 года, а стройка штаб-квартиры — после получения всех необходимых документов.
Комплекс будет представлять собой три крыла, объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей и общественным пространством. «Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В офисе будет терраса на крыше, а для сотрудников откроют кофейни, спортивные залы и бассейн. Также в нем предусмотрены два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей «Яндекса».
Кампус штаб-квартиры станет общественным пространством, где жителям района позволят заниматься спортом или гулять с детьми. Также компания благоустроит соседнюю территорию: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк.
Проект новой штаб-квартиры «Яндекс» представил в июне 2020 года. Здание спроектировало лондонское бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро APEX и RTDA.