Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело

В московской частной клинике умерли пятеро пациентов по вине врачей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Частная клиника, которая оказывала медицинские услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, располагается на Мичуринском проспекте. По информации Следственного комитета, компания занималась лечением троих пациентов, не имея на это соответствующих лицензий.

В результате пятеро пациентов умерли, а одна больная пострадала — здоровью женщины нанесли вред средней тяжести, говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сейчас идет расследование: в ближайшее время следователи допросят руководство клиники и ее сотрудников, будут назначены необходимые экспертизы. Ранее по иску Росздравнадзора суд аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность компании «Научно-практический центр хирургии и гинекологии».

Завести уголовное дело потребовали родственники умерших пациентов, заявлявшие, что клиника оказывает некачественные услуги. Росздравнадзор нашел в клинике нарушения — например, в отделениях анестезиологии и реаниматологии. Среди прочего в больнице не хватало аппаратов ИВЛ и наркоза, сообщал телеканал «Россия 1». Помещения отделений опечатали.