Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку

Поправки в семейный кодекс о порядке изъятия детей из семьи были отозваны из Госдумы. Решение приняли сами авторы законопроектов для их дальнейшей проработки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Речь идет как о законопроекте, подготовленном Крашенинниковым вместе с сенатором Андреем Клишасом, так и о пакете поправок, разработанных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Последние содержат, в частности, запрет трансгендерным людям вступать в браки и усыновлять детей.

Кроме того, поправки Мизулиной запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда. Документ, разработанный Клишасом и Крашенинниковым, также предполагает, что изъять ребенка можно лишь на основании решения суда и при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.

Сенаторы решили отозвать свои инициативы «для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом». По словам Крашенинникова, законопроекты взывали «много споров и разногласий среди общественности», а их документ не поддержали большинство граждан и общественных организаций.

Ранее поправки об изъятии детей не поддержала Правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — отмечали в кабмине.