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Мавзолей Ленина закроют на карантин

Семён Гудошников
Сегодня в 15:48

Мавзолей Ленина закроют с 17 ноября из‑за сложной эпидемиологической ситуации. Посетителей перестанут пускать и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Как долго продолжатся ограничения, не уточняется. Ранее мавзолей закрывали в марте, а с начала июля в него вновь начали пускать гостей.

Тело Владимира Ленина уже более 96 лет находится в забальзамированном состоянии в мавзолее на Красной площади. За это время его неоднократно «чинили», а биологические материалы заменяли искусственными. «Афиша Daily» разбиралась, сколько в Ленине осталось от Ленина.

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