На ютьюбе прошла онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» о преследованиях геев

В России прошла официальная онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню». Посмотреть ленту можно на ютьюб-канале Би-би-си, а также в «ВКонтакте».
С 15 ноября фильм стал доступен для свободного просмотра в 11 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.
Фильм рассказывает о волонтерах, которые помогают чеченским гомосексуалам эмигрировать на Запад и прячут их в Москве в законспирированном убежище.
Фильм снял режиссер Дэвид Фрэнс, ранее номинированный на «Оскар» за картину «Как пережить чуму». Лица героев в фильме были изменены при помощи нейросети. Это сделали для того, чтобы обезопасить их.
Мировая премьера состоялась на «Сандэнсе», а также на телеканале HBO 30 июня 2020 года.
«Опустошающий фильм. Других слов пока нет», — так отозвался о картине кинокритик «Афиши Daily» Егор Москвитин.