На ютьюбе прошла онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню» о преследованиях геев

В России прошла официальная онлайн-премьера фильма «Добро пожаловать в Чечню». Посмотреть ленту можно на ютьюб-канале Би-би-си, а также в «ВКонтакте».

С 15 ноября фильм стал доступен для свободного просмотра в 11 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Фильм рассказывает о волонтерах, которые помогают чеченским гомосексуалам эмигрировать на Запад и прячут их в Москве в законспирированном убежище.