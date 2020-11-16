«Яндекс» и Русское географическое общество научат школьников картографии

«Яндекс.Учебник» вместе с «Яндекс.Картами» и Русским географическим обществом (РГО) запустили пилотный проект по картографии для школьников начальных и средних классов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В рамках курса ученики не только научатся использовать современные геоинформационные системы, но и примут участие в создании «Яндекс.Карт». Уроки адаптированы для детей разного возраста и соответствуют образовательным стандартам по географии и окружающему миру.

«Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Карты» разработали все необходимые материалы для занятий по картографии: методические рекомендации, домашние задания, онлайн-презентации и обучающие видео. Доступ к картографическим материалам предоставило РГО.

На занятиях школьники будут не только пользоваться картами, но и редактировать их с помощью народной карты «Яндекса». Зная особенности своего района, они смогут дополнить информацию о своей школе, спортивных площадках, дворах и других местах.

Заниматься можно и без интернета — для этого нужно заранее скачать офлайн-презентацию со всеми материалами.

«Мы стараемся не только обучать детей географии, но и готовить их к будущим профессиям. Во многих из них используются современные геоинформационные системы. Это и ландшафтное планирование, и геобрендинг, и построение логистических схем, уже не говоря об управлении самолетами или морскими судами», — сказал зампред комиссии РГО по географическому и экологическому образованию Александр Лобжанидзе.

Проект по картографии является частью образовательной инициативы «Яндекса». В прошлом году компания при поддержке Минкульта разработала сценарии уроков по музыке, архитектуре, театру и кино.