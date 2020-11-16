Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др»

Уличный художник Миша Маркер создал в Петербурге граффити с надписью «Бьет, значит п*др», посвященные проблеме домашнего насилия. Работу сразу же осудили за гомофобию не только его подписчики в инстаграме, но и организатор социальной акции, в которой участвует Маркер.

По словам самого художника, работа создана в рамках международной кампании «16 дней без насилия». Стрит-арт-марафон «Петербург без границ» стал частью этой кампании — его проводит кризисный центр «ИНГО» вместе с уличными художниками с 25 ноября по 16 декабря. Маркер — один из участников этой акции.