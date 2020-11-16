Художника Мишу Маркера осудили за гомофобию из‑за стрит-арта против насилия «Бьет, значит п*др»

Уличный художник Миша Маркер создал в Петербурге граффити с надписью «Бьет, значит п*др», посвященные проблеме домашнего насилия. Работу сразу же осудили за гомофобию не только его подписчики в инстаграме, но и организатор социальной акции, в которой участвует Маркер.
По словам самого художника, работа создана в рамках международной кампании «16 дней без насилия». Стрит-арт-марафон «Петербург без границ» стал частью этой кампании — его проводит кризисный центр «ИНГО» вместе с уличными художниками с 25 ноября по 16 декабря. Маркер — один из участников этой акции.
Почти сразу после публикации поста о граффити под ним появился комментарий от центра «ИНГО». Организация осудила арт-высказывание за дискриминацию по отношению к гомосексуалам и заявила о своей непричастности к работе. Представители центра также отметили, что стрит-арт не соответствует изначально согласованному эскизу.
В ответ на это Маркер назвал свою работу ошибкой и заявил, что никогда такого не повторит. «Все, что мной сделано, исходило лишь от личной инициативы воздушного человека, считающего, что любое насилие — ***** [ерунда], кризисный центр не имел к этому никакого отношения, сделанное мной считаю ошибкой, которая впредь не повторится», — написал он.