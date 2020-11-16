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Mail.ru Group запустила бета-тест облачного сервиса для игр

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:05

Игровое подразделение Mail.ru Group запустило бета-тест облачного гейминга My.Games Cloud, который позволяет запускать игры в высоком качестве даже на слабых ПК. Об этом сообщается на сайте на компании.

На этапе тестирования на платформе будут доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков. Сейчас в коллекции более ста игр, включая серию Assassin's Creed, Watch Dogs, PUBG, League of Legends, Warface, Conan Exiles.

© My.Games

В магазине My.Games Store пользователи смогут запускать игры не только самой платформы, но и других цифровых магазинов, в том числе Steam и Epic Games Store.

Во время бета-теста сервис будет доступен игрокам по всей России, но для комфортной игры компания считает оптимальным находиться в радиусе 1500-2000 км от серверных центров MY.GAMES Cloud. Они расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Пока подключиться к бета-тесту можно только на Windows, версии для Mac OS, Android, iOS и SmartTV появятся в 2021 году. В будущем компания планирует интегрировать сервис в соцсеть «ВКонтакте».

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