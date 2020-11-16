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Директор экофонда на Алтае охотился на краснокнижного барана. Его задержала ФСБ

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:51

ФСБ задержала директора алтайского экологического фонда Эрмена Суркашева, сопровождавшего некоего московского бизнесмена на охоте в горах на границе с Монголией. Об этом сообщает издание «Тайга.инфо».

Охоту вели на красноснижных баранов архаров, пишет издание со ссылкой на сообщество в «ВКонтакте» «Подслушано в Кош-Агаче». Суркашева и московского предпринимателя сопровождал житель Кош-Агачского района по фамилии Оргунов, известный в регионе как организатор трофейных охот.

Имя бизнесмена, которого сопровождал сотрудник алтайской Дирекции особо охраняемых территорий Суркашев, не уточняется. «У него здесь друзья, высокопоставленные лица. Он приезжает сюда, как к себе домой», — цитирует «Тайга.инфо» собеседника, знакомого с ходом расследования.

В пресс-службе национального парка «Сайлюгемский» отметили, что пограничное управление ФСБ нашло у охотников огнестрельное оружие, на них составили административные протоколы. Мужчин изначально заметили на расстоянии выстрела от стада архаров. Они заявили, что приехали стрелять в сибирского горного козла. Однако, как рассказали в нацпарке, горные козлы давно не водятся на этой территории.

«За десять лет исследований именно на этой территории ученые нацпарка не зарегистрировали ни одной особи. Численность горного козла в республике за последние годы сократилась в разы, вместе с тем охота на него не только продолжается — имеются попытки поставить этот процесс на коммерческий поток», — заявили в пресс-службе.

По данным «Тайги.инфо», Суркашев с 2012 года является главной экологического фонда «Аргут» в Горно-Алтайске. Организация выступает поставщиком в четырех госконтрактах на сумму более 419 тыс. рублей.

В 2019 году Суркашев стал кандидатом в депутаты Госсобрания республики по 18 округу от «Партии Роста». В этом же году его признали победителем первенства по стрельбе из охотничьего нарезного ружья на Алтае.

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