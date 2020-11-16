На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду

В Молдавии на президентских выборах победила оппозиционная кандидатка Майя Санду. Она обошла пророссийского президента Игоря Додона и набрала 57,75% голосов, пишет ТАСС.

Додон же получил 42,25%, стало известно после того, как молдавский ЦИК обработал все протоколы. По информации Центризбиркома, явка на выборах в стране составила 52,78%.

15 ноября в Молдавии провели второй тур президентских выборов — необходимость в этом возникла после того, как во время первого тура Санду и Додон стали лидерами голосования, причем за Санду проголосовало на 3,5% граждан больше.

Майя Санду возглавляет проевропейскую партию «Действие и солидарность» (была основана в 2015 году и изначально называлась «Сделай шаг с Майей Санду»). В ее программе — сближение с западными странами, борьба с коррупцией, евроинтеграция, укрепление рыночной экономики.

Санду уже баллотировалась на пост президента страны в 2016 году — тогда она проиграла во втором туре. В 2019 году она стала премьер-министром Молдавии. Санду много критикует Додона и обвиняет его в коррупции (экс-президент обвинения отрицает). Она выступает за диалог с Россией и вывод войск, а также поддерживает территориальную целостность Украины.