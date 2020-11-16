перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Алена Долецкая расскажет о красоте и принятии себя в рамках онлайн-курса «Жить (не) страшно» 14:51
Mail.ru Group запустила бета-тест облачного сервиса для игр 14:05
Директор экофонда на Алтае охотился на краснокнижного барана. Его задержала ФСБ 13:51
Wikimedia Commons На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду
На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду 13:01
Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов 12:45
В Италии нашли антитела к коронавирусу в образце крови, взятом в сентябре 2019 года 12:31
Фестиваль Context. Diana Vishneva покажет онлайн-премьеру балета «Шахерезада» 12:04
У водителей автобусов появится браслет, который поможет им не уснуть за рулем 11:58
therock/instagram Дуэйн Джонсон так раскачался, что на съемках не влез в «порше». Пришлось переснимать сцену
Дуэйн Джонсон так раскачался, что на съемках не влез в «порше». Пришлось переснимать сцену 11:19
В Беларуси на митингах 15 ноября задержали более тысячи человек 11:10
МВД хочет потратить 55 млрд рублей на ИИ-технологию для поиска преступников 10:59
В России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса 10:51
Бурятия первой ввела повторный локдаун. На две недели закрыли торговые центры, рестораны, кинотеатры 10:23
SonyPicturesRU/YouTube Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards
Боевик «Плохие парни навсегда» стал фильмом года по версии премии People’s Choice Awards 10:13
Россияне стали вдвое чаще терять работу из‑за постов в соцсетях 10:10
Изобретатель создал шлем для защиты от коронавируса 9:58
СК не стал возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной 9:17
SpaceX/Unsplash SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС. Это первая регулярная миссия в рамках контракта с НАСА
SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС. Это первая регулярная миссия в рамках контракта с НАСА 8:35
Жесткие разгоны в Минске, трейлер нового фильма Содерберга и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
Шестилетний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире Вчера в 20:15
Отключить рекламу

На президентских выборах в Молдавии победила оппозиционная кандидатка Майя Санду

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:01

В Молдавии на президентских выборах победила оппозиционная кандидатка Майя Санду. Она обошла пророссийского президента Игоря Додона и набрала 57,75% голосов, пишет ТАСС.

Додон же получил 42,25%, стало известно после того, как молдавский ЦИК обработал все протоколы. По информации Центризбиркома, явка на выборах в стране составила 52,78%.

15 ноября в Молдавии провели второй тур президентских выборов — необходимость в этом возникла после того, как во время первого тура Санду и Додон стали лидерами голосования, причем за Санду проголосовало на 3,5% граждан больше.

Майя Санду возглавляет проевропейскую партию «Действие и солидарность» (была основана в 2015 году и изначально называлась «Сделай шаг с Майей Санду»). В ее программе — сближение с западными странами, борьба с коррупцией, евроинтеграция, укрепление рыночной экономики.

Санду уже баллотировалась на пост президента страны в 2016 году — тогда она проиграла во втором туре. В 2019 году она стала премьер-министром Молдавии. Санду много критикует Додона и обвиняет его в коррупции (экс-президент обвинения отрицает). Она выступает за диалог с Россией и вывод войск, а также поддерживает территориальную целостность Украины.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Центризбирком России
Люди
Игорь Додон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить