В Италии нашли антитела к коронавирусу в образце крови, взятом в сентябре 2019 года

В Италии нашли антитела к коронавирусу нашли в образце крови, взятом в сентябре 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад Института онкологии Милана и Университа Сиены.

Как уточняет издание, это означает, что Sars-Cov-2 распространился в Италии уже тогда. Бессимптомные случаи заражения коронавирусом начались в стране до появления первого официального пациента, делает вывод «Интерфакс».

Исследователи изучили образцы крови 959 человек, которым с сентября 2019 года по март 2020 года проводили скрининг на опухоли, следует из доклада. Антитела на Sars-Cov-2 нашли у 111 пациентов — это 11,6% от всей группы. Согласно исследованию, больше всего случаев выявили в Ломбардии. Дальше идут Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.

Появление бессимптомных случаев заболевания заставляет задаться вопросом, почему очаги поражения не появились сразу. Например, директор миланской клиники инфекционных заболеваний «Луиджи Сакко» из‑за этого сомневается в справедливости выводов ученых и не считает, что коронавирус распространялся уже в сентябре.

Считалось, что коронавирус впервые начал распространяться в китайском Ухане в декабре. В мае вирус был найден в крови человека, заболевшего в предместье Парижа 27 декабря. Он заявлял, что не ездил за границу и не знает, как мог заразиться: во Франции первые зарегистрированные случае датированы 24 января, они привезли коронавирус из Уханя.