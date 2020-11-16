Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, который пройдут с 16 ноября по 15 января. Об этом пишет РИА «Новости».

Также отмечается, что дата начала предварительной продажи билетов на балет «Щелкунчик» (спектакли пройдут в январе) переносится с 14 ноября и будет объявлена позднее.

Решение театра связано с приказом министерства культуры, по которому в театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости.

В Москве с 13 ноября по 15 января запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь.

Кроме того, федеральные музеи закрыли выставки, а проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями приостановлено.