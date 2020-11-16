Алена Долецкая расскажет о красоте и принятии себя в рамках онлайн-курса «Жить (не) страшно»

Фонд помощи хосписам «Вера» и лекторий Level One запустили благотворительный онлайн-курс «Жить (не) страшно». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Курс состоит из шести вебинаров — лекций специалистов по психологии, антропологии и культуре, а также публичных дискуссий на важные темы, о которых трудно говорить. В обсуждениях принимают участие попечители и друзья фонда.

18 ноября состоится вебинар «Как принять себя: красота и боди-позитив» журналистки и посланника фонда «Вера» Алены Долецкой. В нем Долецкая поговорит с режиссером Александром Семиным о стереотипах. Во время вебинара ведущие также обсудят, почему важно выглядеть хорошо даже тогда, когда ты сильно болен и не встаешь с постели.

Тема заключительной части цикла — ментальное здоровье. 6 декабря психиатр Илья Семеннов расскажет, как справиться с тревогой. На вебинаре 13 декабря выступят актрисы и сопредседатели Попечительского совета фонда «Вера» Татьяна Друбич и Ингеборга Дапкунайте. Они поговорят о том, как подбирать слова, когда находишься с человеком в трудной ситуации, — и можно ли повернуть чувство вины в продуктивное русло.

Первую часть курса, которая рассказывает о том, почему мы боимся смерти (участники — Нюта Федермессер, Константин Михайлов и Александр Семин), можно найти в записи. На сайте также можно посмотреть лекцию «Эволюция красоты», которую провел исследователь моды Тим Ильясов 10 ноября.

Все прошедшие лекции курса можно купить, доступ будет открыт до конца года. Записаться на будущие лекции и вебинары можно на сайте лектория Level One. Поддержать фонд «Вера» разовым пожертвованием или подписаться на ежемесячные благотворительные переводы можно здесь.