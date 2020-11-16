У водителей автобусов появится браслет, который поможет им не уснуть за рулем

Минтранспорта России с 2021 года хочет обязать водителей пассажирского транспорта и, возможно, таксистов использовать специальные устройства, которые следят за их состоянием и не дают уснуть в дороге. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, ведомство сейчас работает над новым стандартом требований к таким системам. Речь идет о трех технологиях: противосонном браслете, использующем метод электромиографии, неинвазивном нейроинтерфейсе, который считывает активность головного мозга, и о софте с искусственным интеллектом на базе камеры для контроля за состоянием водителя.

Прототипы устройств тестируются в Великом Новгороде и Туле. Все они созданы в рамках одноименной дорожной карты Национальной технологической инициативы и одобрены отраслевым союзом «Нейронет».

В Москве в 2018 году начали внедрять систему контроля состояния водителей «Антисон» — она использует камеру с инфракрасной подсветкой. Сейчас этой технологией оборудовано более 7,5 тыс. московских автобусов, электробусов и трамваев.

Весной этого года водители Мосгортранса пожаловались на ухудшение самочувствия после и во время работы с «Антисном» — они рассказали о головокружениях, тошноте и рези в глазах. Однако их руководители заявили, что такие симптомы — не более чем самовнушение.