Фестиваль Context. Diana Vishneva покажет онлайн-премьеру балета «Шахерезада»

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva покажет запись российской премьеры балета «Шахерезада». Об этом «Афише Daily» сообщили представители фестиваля.

«Шахерезада» — это спектакль Пермского театра оперы и балета. Его постановщик — Алексей Мирошниченко. Главные партии исполнили звезды мирового балета Диана Вишнева и Марсело Гомес.

Онлайн-премьера пройдет 18 ноября в 20.00 по московскому времени на платформе фестиваля, доступ к записи будет открыт до 25 ноября включительно. Кроме того, перед трансляцией создатели балета и танцовщики расскажут о работе над спектаклем.