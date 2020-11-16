Дуэйн Джонсон так раскачался, что на съемках не влез в Porsche. Пришлось переснимать сцену

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о курьезе, который произошел с ним на съемках фильма «Красное уведомление». По словам Джонсона, он оказался слишком крупным и не смог влезть в автомобиль Porsche, купленный специально для фильма.

Это произошло во время репетиции сцены погони, для которой купили и привезли на съемочную площадку спорткар. Выяснилось, что Джонсон, чей рост составляет почти 2 метра, просто не помещается в кузов автомобиля. Как поделился актер, режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер вначале не поверил в это и решил, что «Скала» разыгрывает его.

«Где‑то через 15 секунд неловкого молчания Роусон, я и вся съемочная группа начали угорать над произошедшим. К черту, добро пожаловать в 2020-й год. В конце концов, мы решили мыслить креативно и все-таки нашли способ снять этот кадр», — написал Джонсон.