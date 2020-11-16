В России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае и Республике Карелия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 948 603. За последние сутки вылечились 13 864 человека, за все время — 1,4 млн. За сутки умерли 303 пациента, за все время — 33 489.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 54,3 млн человек, 1,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11 млн). Далее Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн) и Франция (1,9 млн).