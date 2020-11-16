В Беларуси на митингах 15 ноября задержали более тысячи человек

В Беларуси на митингах, прошедших 15 ноября, задержали более тысячи протестующих. По данным правозащитного центра «Весна», общее число задержанных — 1150 человек. Информация опубликована на сайте организации, и она еще обновляется.

Большинство задержаний прошли в Минске. Также людей задерживали и в других белорусских городах — Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и так далее.

О том, как прошли очередные воскресные протесты, можно прочитать здесь. Силовики вновь применили против белорусов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, это подтвердило и МВД. Среди демонстрантов есть пострадавшие.

Воскресные акции были приурочены к смерти Романа Бондаренко. 31-летний минчанин вышел в свой двор, чтобы помешать людям в гражданской одежде и масках снять бело-красно-белые ленты с забора. Неизвестный толкнул его, он ударился головой и умер вечером того же дня в больнице. В МВД назвали случившееся бытовым конфликтом.