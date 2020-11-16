Россияне стали вдвое чаще терять работу из‑за постов в соцсетях

Работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. К такому выводу пришли эксперты SuperJob по результатам опроса, проведенного среди представителей 1000 компаний и 1600 россиян, передает РБК.

В 2020 году сотрудники лишились работы из‑за публикаций в блогах или социальных сетях в 10% случаев. При этом в 2011-м число таких увольнений составляло лишь 5%.

Согласно результатам исследования, работодатели стали чаще просматривать соцсети соискателей при подборе сотрудников. Если в 2011 году не просматривали профили кандидатов 58% компаний, то в 2020-м — 44%.

Аналитики выяснили, что сейчас почти половина занятых россиян — 46% — публикуют посты, ставят лайки и комментируют в соцсетях, принимая во внимание, что работодатель может просматривать их страницы. При этом женщины чаще задумываются об этом, чем мужчины — 50% против 42%. О возможном просмотре страниц нынешним либо потенциальным работодателем чаще думают работающие россияне (47%), чем безработные (44%).

Доля тех, кто считает внимание к соцсетям со стороны работодателей маловероятным, снизилась 11% в 2011 году до 5% в 2020-м.

Ранее стало известно, что только половина россиян способна совмещать работу и личную жизнь. В то же время сохранять баланс лучше удается молодым.