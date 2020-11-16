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Бурятия первой ввела повторный локдаун. На две недели закрыли торговые центры, рестораны, кинотеатры

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:23

В Бурятии с 16 по 30 ноября ввели дополнительные меры из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на сайте правительства республики.

В регионе на две недели остановили работу общепита: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. На время ограничений они могут работать навынос или в режиме доставки.

В Бурятии также закроют кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, магазины розничной торговли, торговые центры. Исключение сделают для аптек, салонов сотовой связи, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

На границе Бурятии с Монголией временно закрыли автомобильные пункты пропуска. С 16 ноября по 18 января приостанавили движение грузового транспорта через пункт пропуска Кяхта. Начиная с этой же даты на неопределенный срок прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх — Монды.

Бурятия стала первым российским регионом, где ввели жесткие меры на фоне второй волны пандемии. До этого власти уточняли, что не собираются вводить полный локдаун из‑за коронавируса в стране.

Согласно данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Бурятии выявили 14  838 случаев заражения. 12,6 тыс. человек выздоровели, 273 умерли. Всего в России зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. По информации оперштаба, 1,4 миллиона человек выздоровели, 33 тыс. умерли.

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