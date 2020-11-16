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Изобретатель создал шлем для защиты от коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:58

Изобретатель из Канады Езин Аль-Кайси спроектировал шлем для защиты от COVID-19, закрывающий голову и грудь и имеющий забрало. Он каждый день ездит в шлеме на работу в метро, чем привлекает внимание других пассажиров, пишет Би-би-си.

На задней части приспособления есть вентилятор, который питает от батареек. Специальный фильтр респиратора очищает поступающий в шлем воздух и выталкивает «грязный» воздух наружу.

Шлем называется BioVYZR. Как рассказал Аль-Кайси, батарея устройства может выдержать до 12 часов.

В общественном транспорте к изобретателю часто подходят удивленные люди и спрашивают, откуда он взял девайс. Сейчас заявку на приобретение шлема подали «десятки тысяч человек», сообщает Аль-Кайси. Купить шлем можно на сайте компании Vzyr, сейчас он стоит 379 долларов (около 29 тыс. рублей).

Модель, разработанная Аль-Кайси, — не единственная на рынке противокоронавирусных шлемов, говорится в материале Би-би-си. Шлем NE-1 от компании Valhalla Medical Design в дополнение к системе фильтрации воздуха с электроприводом имеет внутренние и внешние микрофоны и динамики, чтобы пользователю было легче разговаривать с окружающими его людьми. В него даже встроен звук через Bluetooth, так что вы можете звонить по телефону или слушать музыку.

Как заявила доктор Доктор Сюзанна Фам, медицинский директор группы реагирования на коронавирус в чикагской больнице Weiss Memorial, неизвестно, эффективно ли эти шлемы борются с COVID-19 — в настоящее время проведено недостаточно исследований. Доктор Фам также отметила, что такие шлемы могут создать расслоение в обществе, когда те, кто пользуются обычными масками, почувствуют, что недостаточно защищены от коронавируса.

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