СК не стал возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Управления Следственного комитета по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело по статьям «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему после гибели главреда местного издания Koza Press Ирины Славиной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат семьи погибшей Александр Караваев рассказал газете, что глава следственного отдела Владимир Карпухин подписал постановление еще 2 ноября — через месяц после того, как журналистка подожгла себя у здания местного отдела МВД. Однако родственникам документ передали только 13 ноября. Согласно постановлению, следователем «не усматриваются объективные данные», способные подтвердить состав преступления.

Завести дело о доведении до самоубийства требовал независимый профсоюз журналистов. Коллеги Славиной уверены, что она покончила с собой из‑за «непрерывного преследования и давления со стороны силовых структур государства».

По словам Караваева, СК продолжает проверку, а следователь готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. «Но документального подтверждения его слов пока нет», — отмечает адвокат.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября напротив здания нижегородского МВД. За несколько минут до этого она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне перед самоубийством у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. В ходе обыска у журналистки и ее семьи изъяли флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны.

До этого в отношении Ирины Славиной было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании, не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на главреда Koza Press завели из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в Ша***ню [ерунду]. За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.