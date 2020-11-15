Жесткие разгоны в Минске, трейлер нового фильма Содерберга и другие новости дня

В России выявили 22 572 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 приближается к 2 млн.

В Минске против демонстрантов применили газ и светошумовые гранаты. Задержаны десятки человек, есть пострадавшие.

На концерте в Минске Моргенштерн заявил, что ему ***** [все равно], что происходит у них в стране. Белорусы возмутились.

Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы, его состояние стабильное. Предварительным диагнозом врачи назвали «лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления».

В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на дворников-мигрантов. Они хотели «зачистить» город от нерусских.

Росавиация проверит «Победу» из‑за акции в поддержку Дзюбы. Пилотов, нарисовавших пенис в небе над Нефтекамском, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

В Москве до конца года появятся три новые станции МЦД. Открытие еще 14 запланировано на 2021 год.

В Южной Корее прототип вакуумного поезда Hyperloop достиг скорости в 1019 километров в час. Это новый рекорд для подобного вида транспорта.

Снуп Догг объявил конкурс для молодых музыкантов. Победитель сможет записать вместе с рэпером песню.

Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены». В нем будет проанализировано, по каким меркам общество оценивает чьи‑либо извинения.

Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна. Он не стал уточнять, какая именно роль ему досталась.

Вышел трейлер нового фильма Стивена Содерберга «Пусть говорят» с Мерил Стрип. 12 декабря картина появится на HBO Max.