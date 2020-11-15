Шестилетний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире

Шестилетний мальчик Архам Ом Талсания из города Ахмедабад в Индии вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист в мире. Об этом сообщает Asian News International.
Талсания прошел курс обучения по языку программирования Python, успешно сдал тест и получил сертификат от Microsoft.
Мальчик создает небольшие игры и мечтает стать предпринимателем в сфере IT. «Хочу создавать приложения, игры и системы для программирования. А еще я хочу помогать нуждающимся», — сказал он.
Интерес к программированию у Архама проявился в самом раннем возрасте. С двух лет он пользовался гаджетами, а позже узнал, что его отец работает на Python. Именно отец научил мальчика основам программирования.