На набережной Тараса Шевченко в Москве загорелось здание начала XX века

«Московские новости» уточняют , что горит историческое здание начала XX века, в котором расположен офис «Единой России» .

В Москве произошло возгорание в доме по адресу набережная Тараса Шевченко, 1. Об этом сообщает МЧС .

По словам источника ТАСС в экстренных службах, загорелся строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространялся по кровле здания. Из горящей части дома началась эвакуация жильцов.

К 19.00 пожар в здании удалось локализовать на площади 50 квадратных метров, а затем и потушить полностью.

Из здания вывели около 10 человек, сообщений о пострадавших в МЧС не поступало.