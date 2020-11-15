На набережной Тараса Шевченко в Москве загорелось здание начала XX века

В Москве произошло возгорание в доме по адресу набережная Тараса Шевченко, 1. Об этом сообщает МЧС.
«Московские новости» уточняют, что горит историческое здание начала XX века, в котором расположен офис «Единой России».
По словам источника ТАСС в экстренных службах, загорелся строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространялся по кровле здания. Из горящей части дома началась эвакуация жильцов.
К 19.00 пожар в здании удалось локализовать на площади 50 квадратных метров, а затем и потушить полностью.
Из здания вывели около 10 человек, сообщений о пострадавших в МЧС не поступало.